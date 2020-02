Manon Marsault : Tiago parfois déscolarisé ? "S'il n'y a pas de solution..."

Grande nouvelle pour les fans des Marseillais ! La joyeuse bande de "fratés" sera de retour dès le 21 février 2020 sur W9. Après avoir posé leurs valises à Dubaï pour rendre visite à Jessica Thivenin et Thibault Garcia, ils se rendront aux Caraïbes. Au casting de cette nouvelle saison, beaucoup de candidats emblématiques, dont Manon Marsault et Julien Tanti, aujourd'hui parents d'un petit Tiago, âgé d'un an. Présents à la journée presse organisée à Marseille, les amoureux ont répondu aux questions de Purepeople.com.

Leur présence au casting de cette neuvième saison a beaucoup étonné les internautes, et pourtant... pour le couple il était impossible de ne pas y participer. Et s'ils doivent recommencer, ce sera sans hésitation. Mais alors que feront-ils de leur fils Tiago ? "Déjà je m'inquiéterai surtout quand il sera au CP. La maternelle est en effet obligatoire à partir de l'âge de trois ans mais si vraiment il y a trois semaines de tournage, que c'est notre moyen de gagner notre vie et que c'est comme ça qu'on nourrit notre fils, tant pis, il viendra avec nous", explique Manon Marsault.

Pour l'heure, les époux préfèrent ne pas trop se projeter dans l'avenir, mais une chose est sûre, si Tiago doit manqué l'école pour suivre ses parents à l'autre bout du monde, il le sera : "Après, est-ce qu'on fera encore les Marseillais dans cinq ans ? On verra... Et si il n'y a pas de solution, il fera des cours à distance un mois dans l'année. En tout cas, une chose est sûre, je ne pourrai jamais laisser mon fils un mois, donc pas le choix, il viendra avec nous !", affirme la jolie brune, catégorique.

D'ici là, Tiago sera peut-être déjà grand frère puisque ses parents espèrent un nouveau bébé pour 2020 et de préférence une petite fille.

