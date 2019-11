Jessica Thivenin maman : les Marseillais réunis pour enfin rencontrer Maylone

Après une grossesse et un accouchement plus que difficile, Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont devenus parents d'un petit Maylone, le 7 octobre 2019. Mal en point, leur bébé avait dû être opéré d'urgence d'une atrésie de l'oesophage. Aujourd'hui, les amoureux un véritable rêve éveillé depuis qu'ils ont enfin pu ramener Maylone chez eux, le 22 octobre 2019. Et même s'ils se font encore des petites frayeurs de temps en temps, il y a aussi de superbes moments, remplis de joie et de bonne humeur.

En effet, le 3 novembre 2019, Jessica Thivenin a publié sur Instagram une photo qui a su réjouir ses abonnés. Au grand complet, la famille des Marseillais est venue rendre visite aux amoureux, installés à Dubaï. L'occasion de faire une jolie fête pour souhaiter la bienvenue au petit Maylone. En plein tournage de la nouvelle saison des Marseillais (W9), Paga, Maeva Ghennam, Benjamin Samat, Greg, mais aussi deux autres couples phares du programme, Julien et Manon Tanti, également parents du petit Tiago, ainsi que Carla Moreau et Kevin Guedj, parents de Ruby, sont tous venus rendre visite à Maylone, qui se remet doucement de ses premières semaines de vie difficiles.

"Merci à tous d'être venus rencontrer notre petit Maylone. Vous allez nous manquer... see you soon", écrit Jessica Thivenin en légende de cette photo de famille.