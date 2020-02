Manon Marsault enceinte de Julien ? "J'espère que ce sera une petite soeur"

Les Marseillais sont de retour le 17 février 2020 à 18h50 sur W9. Cette fois, "les fratés" les plus célèbres de France ont pris place aux Caraïbes après avoir fait un coucou à Jessica Thivenin, son mari Thibault Garcia et leur fils Maylone à Dubaï. Pour leur grand retour, une journée presse a été organisée à Marseille. Nous avons pu rencontrer Manon et Julien, heureux parents de Tiago (1 an). Et ils ont fait des révélations sur la grossesse supposée de Manon.

Manon est-elle enceinte d'un deuxième enfant ? Cette rumeur revient régulièrement. Et la réponse est non ! Au micro de Purepeople.com, Manon a en effet déclaré : "Je ne suis pas enceinte mais on aimerait bien, ça arrivera quand ça arrivera." Puis, la jolie brune a confié "avoir arrêté la pilule" dans ce but.

Et quand on lui demande si elle est agacée par ce type de rumeurs, la jolie brune s'en prend (avec humour) à son époux : "Ces rumeurs c'est de la faute de Julien. Il m'agace, il fait toujours croire que je suis enceinte." "Oui j'aime bien, ça fait deux ans que je fais ça", confirme-il de son côté. Et Manon de conclure : "Le problème c'est que le jour où je vais vraiment l'être, personne n'y croira !"

En ce qui concerne le sexe de ce futur bébé, la star de télé-réalité avoue qu'elle aimerait beaucoup avoir une fille. Julien, lui, n'a pas de préférence. "J'espère que ce sera une petite soeur. Je me dis que comme ça Tiago sera peut-être moins jaloux. Si c'est un garçon, il jouera plus tard avec mais si c'est une fille il se dira peut-être qu'elle prendra moins sa place."

On souhaite aux amoureux que leur voeu soit exaucé le plus rapidement possible !

