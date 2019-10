Manon Marsault : Accusée d'utiliser son fils Tiago, elle clashe Raphaël Pépin

Le 25 octobre 2019, Manon Marsault a décidé de répondre aux accusations de Raphaël Pépin. Celui-ci accusait de nombreux candidats de télé-réalité de surexposer et d'utiliser leurs enfants sur les réseaux sociaux. En effet, on a pu voir Julien et Manon Tanti créer un compte Instagram pour leur fils Tiago (1 an), tout comme Carla Moreau et Kevin Guedj pour leur fille Ruby née le 1er octobre 2019.

Je ne vois pas où est le problème

Se sentant visée par les propos de Raphaël, la femme de Julien Tanti déclare sur Snapchat :"Non Tiago n'a pas encore fait de placements produits. Son Instagram ne nous rapporte absolument pas d'argent." La maman de 30 ans ne dément pas pour autant que son fils pourrait faire des placements prochainement. Elle explique :"Et quand bien même, un jour, il en ferait. Non seulement il recevrait des jouets qui seraient de son goût et de son âge. En plus il gagnerait des sous pour plus tard. Et en plus de ça, il aurait des super offres pour les autres enfants." Elle ajoute d'ailleurs qu'elle ne voit pas "où est le problème".

Pour conclure en beauté, elle conseille à Raphaël Pépin de "balayer devant sa porte" et l'invite à "mettre en avant sa propre vie et pas celle des autres". Pour finir, elle qualifie son comportement d'"aberrant". Histoire de bien faire passer le message, elle invite ensuite tous ses followers à suivre son fils sur Instagram puis ajoute une capture d'écran de son compte, Tiago Tanti. Au moins c'est clair.

C'est vous qui avez des idées perverses

Invité sur le plateau de TPMP People face à Magali Berdah, Raphaël Pépin a pu discuter de ses propos sur C8. Sur Snapchat, la maman de Tiago a filmé l'émission et a remercié la créatrice de Shauna Events, qui tentait de la défendre sur le plateau face à Benjamin Castaldi. Magali explique : "Je vois pas en quoi on se fait du blé sur des enfants." Et, directement à Raphaël : "C'est vous qui avez des idées perverses."