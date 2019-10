Julien et Manon Tanti : Choqués par un commentaire sur Tiago, ils s'emportent

On fire. C'était le mood de Julien Tanti et Manon Marsault lorsqu'ils se sont prêtés au jeu du Vox Populi. Au micro de Purepeople, ils ont répondu aux commentaires parfois acerbes qu'ils reçoivent directement sur leurs comptes Instagram. Leur fils Tiago, Anaca 3, les facettes dentaires... Le couple phare des Marseillais vs Le reste du monde (W9) a évoqué les sujets les plus touchy.

À commencer par un commentaire d'un internaute, qui trouve que Tiago "ne sourit jamais" et s'inquiète donc de son bien-être. "Il est comme sa mère", répond, cash, Manon. "Moi, j'ai 400 photos où il sourit mais je trouve qu'il a des photos beaucoup plus belles où il ne sourit pas. Moi je trouve que c'est méchant", explique Julien. "Voilà et puis cette photo, il est fatigué, il vient de se réveiller d'une sieste, il est sur un bateau et il fait un câlin à sa maman", détaille-t-elle.

"Il peut t'escalader le plafond, c'est un Yamakasi, mon fils"

Dans le même registre, un fan s'inquiétait que leur fils "ne marche toujours pas". "C'est un feignant et il est comme son père, très distrait. Je n'arrive pas à me concentrer et ce n'est pas mon fils pour rien. On essaie de le faire marcher mais dès qu'il voit un jouet qui traîne, il se met à quatre pattes et il fonce !", blague le jeune papa. "Après, il faut savoir qu'un enfant ne peut pas marcher et faire ses dents en même temps. Il a douze dents à son âge, c'est énorme. En plus de ça, il sait vachement bien escalader, plus qu'un enfant de son âge. Il peut t'escalader le plafond, c'est un Yamakasi, mon fils. Mais est-ce que la personne qui a écrit ça, elle marche droit ?", s'emporte alors Manon Marsault, avant de nous offrir un véritable show.

Lancés sur le sujet des facettes dentaires, Manon et Julien s'emportent. "Oui, on a des fausses dents ! Souris ! T'es jaloux ? T'as les dents jaunes ? On a de l'argent ! On a de l'oseille, on a fait des facettes. Allez, show time !", s'enflamment-ils, avant de se lever et sourire à la caméra.

"Ça marche pas des masses, Anaca 3", a écrit un internaute sous une photo de Julien Tanti torse nu, au ventre pas énormément musclé à comparé à ses collègues des Marseillais. "Anaca 3, ça ne marche pas des masses, tout simplement parce que, quand je pars en vacances, je mange beaucoup et je ne prends pas Anaca 3", se défend-il, avant de lever son T-shirt et prouver à tous qu'il avait perdu un peu de brioche depuis...