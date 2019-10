Laura Lempika : "Je n'ai pas refait mes fesses, j'ai juste grossi !" (EXCLU)

Au micro de Purepeople.com, Laura Lempika s'est prêtée au jeu du Vox Populi. Confrontée aux commentaires tantôt désobligeants, tantôt énigmatiques ou drôles de ses abonnés sur Instagram, la starlette des Marseillais vs Le Monde (W9) a répondu avec son éternel franc-parler. Poses sexy, placements de produits et chirurgie esthétique... elle a évoqué les sujets qui fâchent.

Sur Instagram, cet ancien mannequin prend des poses plutôt osées, considérées comme "vulgaires" selon un internaute. "Oui je prends des poses sexy parce que je suis une femme en 2019 qui s'assume et qui n'a pas de problème à poser avec du sexy. Parce que pour moi, c'est du sexy, pas du vulgaire. Les gens n'arrivent pas forcément à faire la différence, mais je pense qu'ils n'ont pas envie de la faire. C'est peut-être des mentalités un peu restreintes", explique Laura.

"J'ai toujours revendiqué avoir refait mes seins, ma bouche, mon nez..."

Également critiquée sur les opérations de chirurgie esthétique qu'elle a pu subir, Laura déplore le fait que les mentalités françaises ne soient pas plus ouvertes sur le sujet. "Je n'ai jamais menti sur toutes les chirurgies esthétiques que j'ai faites, je les assume. Dans tous les pays du monde, les femmes se font opérer des seins, de la bouche de tout ce que vous voulez, et on n'en fait pas une montagne. Il n'y a qu'en France où on en parle : 'Ouais elle est belle, mais elle a les seins refaits.' Si toi derrière ton ordinateur tu aurais (sic) les moyens de te refaire les seins, parce que t'es complexée pour écrire des choses comme ça, tu le ferais", s'insurge-t-elle.

"J'ai toujours revendiqué avoir refait mes seins, ma bouche. J'ai refait mon nez, je fais du Botox, de l'acide hyaluronique, je fais plein de choses sauf que les fesses sont naturelles. C'est le seul truc de naturel, je m'en fiche. Je n'ai pas refait mes fesses, j'ai juste grossi ! Donc forcément, je suis Brésilienne, ça va où ? Tout dans les fesses !", poursuit, en rigolant, l'ancienne candidate de Secret Story.

Sur son compte Instagram, Laura fait, comme beaucoup d'autres candidats de télé-réalité, de la promotion de produits de blanchiment dentaire alors qu'elle porte des facettes (qu'on ne peut donc pas rendre plus blanches). "Je l'ai déjà utilisé avant et je donne des bons plans, tout simplement. Je ne fais pas de la publicité mensongère puisque tous les produits que je présente, soit je les ai déjà utilisés, soit je les utilise encore", explique Laura, en toute transparence.