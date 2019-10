Carla Moreau maman : Ruby chez le médecin, Kevin ose un tatouage hommage

Le 1er octobre 2019, Carla Moreau et Kevin Guedj sont devenus les parents d'une petite Ruby. Entre deux placements produits, le couple de Marseillais ne cesse de partager chaque moment de cette nouvelle vie à trois sur les réseaux sociaux. Jeudi 17 octobre 2019, ils ont tous les deux fait un compte rendu de leur journée pleine de surprises et de bonnes nouvelles.

Comme la quasi-totalité des candidats de télé-réalité, Kevin Guedj est fou de tatouages. Et quelle meilleure occasion que la naissance de sa fille pour se faire faire un nouvel indélébile ? Après un déjeuner avec des amis, le jeune homme a donc choisi de se faire tatouer... sur la main !

Comme en témoigne une photo postée sur son compte Instagram, Kevin Guedj a fait inscrire la date, l'heure de naissance, le prénom de son bébé, mais aussi sa taille, 50 cm, et son poids, 3,150 kilos.