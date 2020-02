Jessica Thivenin prête à arrêter les Marseillais ? Sa déclaration inquiétante

Plus que quelques jours avant la septième saison des Marseillais. Le coup d'envoi sera donné le 17 février, sur W9. Et cette année, la célèbre bande de fratés s'envole pour le Mexique pour y vivre de nouvelles aventures incroyables. Au casting, on retrouve évidemment les incontournables Julien Tanti, Paga, Carla Moreau, Kevin Guedj mais aussi Jessica Thivenin. Et oui, la jolie blonde de 30 ans sera bel et bien de la partie, du moins un brève instant puisqu'elle a accepté de recevoir les caméras et les candidats chez elle à Dubaï. Cette décision, Jessica Thivenin l'a prise alors qu'elle était encore enceinte de son fils Maylone (né le 7 octobre 2019). Dans les colonnes de Télé Loisirs, elle se souvient et explique qu'il était pourtant au départ "hors de question" qu'elle opère son grand retour. "A l'époque Maylone n'étais pas encore né, et il aurait fallu que je parte sur le tournage deux semaines seulement après la naissance. C'était impensable pour moi !"

C'est à ce moment-là que la production a envisagé une autre solution pour que Jessica Thivenin apparaisse dans le programme. "Et si les Marseillais venaient à Dubaï pour rencontrer Maylone, tu accepterais ?", lui a-t-on proposé. Une opportunité de choix pour la jeune maman qui ne pouvait que dire oui. Cependant, cette nouvelle expérience n'était pas sans condition. "D'emblée, on s'est mis d'accord sur le fait qu'ils ne viendraient que quelques jours", a-t-elle confié. Et si la visite des Marseillais fut brève, elle n'en était pas moins remplie d'émotions. "Ça m'a fait du bien de les retrouver. Leur venue m'a apaisée et soulagée. Passer vingt jours en néonatologie, ce n'est pas facile. Avec mon mari, on était heureux de participer à ce tournage qui nous a changé les idées et fait du bien."

Heureuse de son rôle de guest dans l'émission, Jessica Thivenin n'est toutefois pas prête à reprendre le chemin des tournages de sitôt. Dans cette même interview, elle assure qu'il est pour l'heure "inimaginable" pour elle de laisser son fils Maylone et "ne pas le voir pendant un mois". "Jamais de la vie je ne réussirais à faire ça et d'ailleurs, je n'en ai pas envie. Je ne sais pas comment on pourrait combiner les deux. Je ne pourrais pas être à 100% dans un tournage." Vous l'aurez compris, Jessica Thivenin n'a pour l'heure d'yeux que pour son fils Maylone.