Paga (Les Marseillais) endeuillé : il perd un ami dans un accident de moto

Alors qu'il s'apprête à faire son apparition dans la toute nouvelle saison des Marseillais, le 17 février prochain, Paga, candidat emblématique de l'émission, s'est fait rare sur ses réseaux sociaux depuis le début du mois. Alors qu'il est d'ordinaire très présent sur Instagram et Snapchat, son absence a beaucoup inquiété ses 2 millions de followers. Mais lundi 3 février, le jeune homme a expliqué les raisons de son silence dans un post Instagram.

C'est une image d'archive que l'ancien fiancé d'Adixia a publiée sur son compte. Sur la photo, Paga apparaît entouré de quelques amis de longue date. Au milieu se trouve un certain Romain. "Repose en paix, mon frère... on ne t'oubliera jamais ! On se croisera au paradis...", écrit le candidat de télé-réalité en légende. Devant les nombreux questionnements de ses fans, Paga dévoile en commentaires que son ami est décédé dans un accident de moto.

"Likée" plus de 46 000 fois et commentée plus de 300 fois, la photo a fait réagir de nombreux abonnés qui sont venus adresser leurs condoléances au jeune homme dans les commentaires.