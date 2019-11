Paga (Les Marseillais) révèle les (vraies) raisons de sa rupture avec Adixia

Elle avait été repérée dans l'émission Les Chti's, lui dans Les Marseillais. Paga et Adixia ont vécu une belle histoire d'amour passionnelle et se sont même mariés sur le tournage des Marseillais en Thaïlande en 2015. Malheureusement, c'est également là-bas qu'ils ont divorcé quelques années plus tard.

Des années après, le candidat de télé-réalité s'est confié à Gossip Room sur sa rupture avec Adixia et en a profité pour balancer quelques vieux dossiers. "Adixia pour commencer, ce n'est pas une fille sociable. Donc en partant de là, je ne pouvais jamais inviter d'amis chez moi. Quand j'allais à un endroit, elle me faisait des crises de jalousie. Il y avait plusieurs côtés d'Adixia qui n'étaient pas cool, elle ne m'a jamais fait à manger, une fois. C'est moi qui cuisinais. Voilà des petits détails qu'au début, tout va bien, tout rose, et après à la fin ça se dégrade", a-t-il déclaré.

Très amoureux de la jolie blonde, le BFF de Greg a mis du temps à oublier sa belle. Malgré tout, il confie ne pas regretter sa rupture en 2017. "Je n'ai jamais regretté. Les 3/4 premiers mois, ce n'était pas un regret. C'était plus de l'amour qu'il me restait envers Adixia." Adixia avait rompu avec Paga à cause de plusieurs infidélités du Marseillais. Désormais en couple avec Jim Zerga, Adixia semble avoir définitivement oublié son ex.

De son côté, Paga a eu plusieurs petites histoires sur les tournages de télé-réalité avec Julia Morgante, Elsa ou encore Ness. Mais malheureusement, le jeune homme n'est plus jamais tombé amoureux. Actuellement en plein tournage des Marseillais au Mexique, Paga aura peut-être la chance de rencontrer enfin la femme de sa vie ?