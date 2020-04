Manon Marsault : Sa fille Angelina est déjà une star !

Début mars, Manon Marsault et Julien Tanti ont annoncé qu'ils allaient accueillir un deuxième bébé. Tiago (1 an et demi) va en effet avoir une petite soeur. Et ce mercredi 15 avril, les deux candidats des Marseillais (W9) ont enfin dévoilé son prénom.

C'est en postant une vidéo sur laquelle ils dansent avec leur fils Tiago sur une chanson où il est question d'une certaine Angelina que les jeunes parents de 31 ans ont fait cette belle révélation. Vous l'aurez donc compris, leur fille s'appellera Angelina. "Vous étiez nombreux à vous en douter. Et vous aviez raison, notre fille s'appelle Angelina. Tellement hâte d'être quatre, de la serrer dans mes bras et que Tiago devienne grand frère", a écrit Manon en légende de sa publication. De son côté, Julien a écrit : "Les Fratés c'est avec fierté que je vous annonce le prénom de notre petite fille : Angelina. Je me languis tellement de faire sa rencontre et de m'occuper d'elle. Je t'aime Angelina." Un prénom qui a beaucoup plu à leurs abonnés. Ils n'ont d'ailleurs pas manqué de les féliciter une nouvelle fois pour leur bonheur à venir.

Et comme on a pu le voir, Angelina Tanti a déjà un compte Instagram à son nom ! La petite fille n'est pas encore née qu'elle compte déjà 263 000 abonnés (vendredi matin). Un chiffre impressionnant qui a une origine : ce compte est en fait un des anciens de la famille Tanti "tiagotantifamily". Il n'empêche que le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter et cela risque de continuer. Rappelons que le frère d'Angelina, Tiago (1 an), a lui pas moins de 1 million d'abonnés !

Manon s'est aussi exprimée sur Snapchat. Après avoir expliqué à ses abonnés que le prénom de sa fille était annoncé, elle a confié : "80% d'entre vous ont raison. Vous l'avez su parce qu'à l'époque on ne savait pas que Tiago serait un garçon et j'avais dit que si c'était une fille, je l'appellerais coûte que coûte Angelina. J'appelais mes Barbie comme ça. Ça va être la petite Barbie d'amour à sa maman."