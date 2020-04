Manon Marsault enceinte : son fils Tiago prêt à accueillir sa soeur, la preuve !

Manon Marsault et Julien Tanti vont devenir parents pour la deuxième fois. Une grossesse qui ne semble pas du tout perturber leur premier enfant, Tiago, âgé d'à peine 1 an.

Le 8 avril 2020, sur Instagram, la maman, star avec son mari de l'émission de télé-réalité Les Marseillais, a publié une tendre photo. Elle en a profité pour faire des confidences sur la façon dont son fils accueillait la nouvelle de l'arrivée d'un autre bébé au sein de la maison. Assise sur un muret avec son bébé, Manon Marsault touche son ventre et on peut voir Tiago, une fleur à la main, regarder son baby bump déjà bien rond. "Il est déjà tellement gentil avec sa petite soeur. Il lui cueille des fleurs. Il lui partage tous les jours ses goûters, ses jouets et même son Tigrou. Il essaie même de lui brosser les cheveux à travers mon ventre", révèle la jolie brune en commentaire.

Un comportement qui doit la rassurer, car à Purepeople.com, Manon Marsault avait confié en février et avant de connaître le sexe de son bébé, qu'elle préférerait avoir une fille, notamment pour éviter à son premier enfant d'être trop jaloux.

Concernant cette deuxième grossesse, tout va bien pour la star et le couple a même déjà trouvé un prénom ! Fin mars, dans l'émission Bruno dans la radio (Fun radio), Julien Tanti avait déclaré : "On a trouvé un prénom. Mais si je le balance sans que ma femme soit au courant, le confinement finira mal. La première lettre est un A. Mais je n'en dirai pas plus, sinon je vais finir dans ma voiture." Le suspense reste donc entier.