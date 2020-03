Manon Marsault enceinte : Julien Tanti dévoile un indice sur le prénom

Julien Tanti et Manon Marsault ont annoncé une bonne nouvelle début mars. La jeune femme de 31 ans est enceinte de son premier enfant, une petite fille. Dans les mois à venir, Tiago (1 an et demi) aura donc une petite soeur. Et, lors de la matinale de Fun Radio, ce jeudi 26 mars 2020, le candidat des Marseillais a fait savoir que le prénom était déjà tout trouvé.

Aujourd'hui, Bruno Guillon a en effet contacté Julien Tanti en visio, confinement oblige. Et le beau brun de 31 ans a dévoilé un indice sur le prénom de sa princesse. "On a trouvé un prénom. Mais si je le balance sans que ma femme soit au courant, le confinement finira mal. La première lettre est un A. Mais je n'en dirai pas plus, sinon je vais finir dans ma voiture."

Julien Tanti s'est ensuite confié sur sa vie depuis le confinement : "Je ne suis pas sorti depuis le 16 mars. Ça commence à être long. Je suis avec ma femme, mon fils et ma belle-mère. Ça va, ça se passe bien. Le matin, je déjeune, ensuite, je joue avec mon fils. Je joue beaucoup à la play. Je fais des Tik Tok. Ensuite, je regarde des séries."