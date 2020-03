Manon Marsault enceinte et très stressée : "J'ai fait une crise d'angoisse"

Après l'annonce du confinement, le 16 mars 2020, Julien Tanti et Manon Marsault ont fait le plein de courses afin de sortir le moins possible. Mais le couple emblématique des Marseillais (W9) arrivait au bout du stock de couches achetées pour leur fils Tiago (1 an). La belle brune de 31 ans, qui est enceinte de son deuxième enfant, devait donc sortir pour faire de nouvelles emplettes, de quoi l'angoisser comme elle l'a confié sur Snapchat, le 23 mars.

Manon Marsault a en effet été victime d'une crise d'angoisse : "Je suis obligée d'aller faire des courses, ça me casse la tête, a-t-elle expliqué à ses fans. J'ai peur. Hier soir, j'ai fait une crise d'angoisse pour la première fois de ma vie. Julien en fait parfois, parce que c'est quelqu'un de très anxieux et hypocondriaque. Mais moi pas du tout. Hier soir, j'étais en train de commander ma viande et, d'un coup, j'ai eu du mal à respirer. Heureusement que j'ai eu Laura [Lempika, NDLR] au téléphone. J'angoisse à la mort. (...) Je vais mettre des gants, des lunettes... Je vais faire le plein de fou."

Une fois rentrée chez elle, Manon Marsault a profité de son mari et de son fils. La jolie famille a notamment regardé le nouvel épisode des Marseillais. Espérons pour la jeune femme que ses angoisses se calmeront afin que son bébé ne le ressente pas. Après avoir donné naissance à un petit garçon, la candidate de télé-réalité va accueillir une petite fille dans quelques mois. "Une petite princesse va venir agrandir notre famille. Tellement émue et heureuse d'avoir une fille. Il me tarde déjà de la serrer dans mes bras", avait-elle écrit.