Manon et Julien Tanti : Le sexe du 2e bébé révélé, grande première pour Tiago

Le deuxième bébé est en route et ce sera donc... une fille ! Manon Marsault et Julien Tanti ont révélé le sexe de leur futur enfant le 6 mars 2020 sur Instagram. Heureux et impatients à l'idée d'agrandir leur famille, les parents de Tiago (né en mai 2018) ont partagé cette grande nouvelle à leurs abonnés.

Ravie d'attendre une petite fille, l'ancienne candidate des Marseillais VS Le Reste du Monde a écrit : "Une petite princesse va venir agrandir notre famille. Tellement émue et heureuse d'avoir une fille. Il me tarde déjà de la serrer dans mes bras". De son côté, l'acolyte de Kevin Guedj n'a pu cacher son bonheur en écrivant : "Mes Fratés, la famille Tanti a l'honneur de vous annoncer la nouvelle venue d'une petite fille, j'ai vraiment hâte de rencontrer ma fille qui va être très tchatcheuse Princesse Tanti on t'attend".