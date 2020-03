Manon Marsault : "Tiago ne sera pas tant pourri gâté que ça" (EXCLU)

Il y a quelques mois, Manon Marsault et Julien Tanti (32 ans) se sont envolés pour les Caraïbes afin de tourner la nouvelle saison des Marseillais, actuellement diffusée sur W9. À l'occasion de la conférence de presse, le couple s'est confié à Purepeople et a répondu à nos questions pour le format "Bébé à bord". Ils n'avaient pas encore annoncé que Manon était enceinte de leur deuxième bébé.

La jeune femme de 31 ans a révélé que depuis que son mari lui avait donné le bain, leur fils Tiago (1 an et demi) était traumatisé, sans qu'ils sachent pourquoi. Concernant sa dernière crise, Julien Tanti a confié : "C'était ce matin à 6h du matin. Il ne voulait plus dormir. Du coup, c'est papa qui s'est levé pour jouer avec lui." Ce qu'il a omis de dire, c'est que la brunette s'était réveillée à plusieurs reprises dans la nuit : "Je me suis réveillée à minuit. De 2h à 3h, il était réveillé. Ensuite... je me suis réveillée trois ou quatre fois cette nuit, donc c'était bien que tu te réveilles ce matin."

Comme tous les enfants, Tiago fait parfois des bêtises. Et celle du moment, c'est de verser de l'eau par terre avant ou après avoir bu. "Pour ses 1 an, je lui ai fait un gros anniversaire. J'ai ramené tous les manèges de Paris. C'était cool. Mais il ne sera pas tant pourri gâté que ça. Je veux qu'il ne manque de rien, mais s'il veut quelque chose de cher, il devra le mériter. Je ne veux pas que ce soit un enfant pas reconnaissant", a poursuivi Manon au moment d'évoquer le truc le plus fou que Julien et elle avaient acheté à leur petit garçon.

Nouveau bébé pour Manon Marsault et Julien Tanti

Pour leur deuxième bébé, Manon et Julien ne comptent pas acheter autant de vêtements de naissance ou de marque. Et quand on leur a demandé ce qu'ils ne pouvaient plus faire depuis la naissance de Tiago, Manon a déclaré : "Dormir. On n'a plus une vie d'ados. Quand on sort, on met trois jours à s'en remettre, donc on sort beaucoup moins. On ne se fait plus trop de restaurants à deux." Ils peuvent heureusement toujours consommer leur amour. "C'est moins évident que quand on n'a pas d'enfant. Mais on y arrive heureusement, sinon il n'y aurait pas de deuxième bébé", a-t-elle admis auprès de Purepeople.

Si elle nous avait assuré qu'elle n'était pas enceinte, Manon a depuis officialisé sa deuxième grossesse en posant avec les deux hommes de sa vie, une échographie à la main. "Voilà déjà bientôt deux ans que notre petit Tiago est venu au monde et il a bien grandi depuis. Il est temps pour Tiago de devenir un grand, un grand frère. Un nouveau bébé Tanti va bientôt venir agrandir la famille. Illuminer nos vies, raccourcir nos nuits et remplir nos vies de Bonheur", a-t-elle écrit en légende de sa publication, le 4 mars dernier. Son époux a posté un message tout aussi adorable pour annoncer la bonne nouvelle.

Lors de son interview pour Purepeople, Manon a confié qu'elle espérait avoir une fille si elle retombait enceinte. Il faudra un peu patienter avant de savoir si son voeu a été exaucé.