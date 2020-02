Carla Moreau, le mariage : "J'ai dit à Kevin de choisir entre deux choses..."

Voilà un jour qu'on n'imaginait plus venir ! Après des années de relation rythmées par des ruptures, Carla Moreau et Kevin Guedj vont enfin passer le cap du mariage. Lors du tournage de la septième saison des Marseillais au Mexique, le couple s'est fiancé. Il faut dire que l'arrivée de leur premier enfant, Ruby, a eu vite fait de consolider leur amour. Décidé à combler sa belle, Kevin s'est donc résolu à l'épouser.

Lors d'une interview accordée à Purepeople.com, les fiancés ont accepté d'en dire plus sur le jour J. "On ne sait pas où ce sera mais ça aura lieu en 2020. Nos amis, notre famille et les Marseillais seront invités. On va tenter de faire le plus beau des mariages"", nous a confié Carla Moreau. La jolie blonde de 23 ans poursuit en révélant avoir "proposé deux choix" complètement opposés à son futur époux. "C'est tout ou rien : soit un mariage sur une île déserte tous les trois avec Ruby et on se marie que entre nous, soit c'est un mariage immense. Il a choisi." Et pour le meilleur ami de Julien Tanti, la décision n'a pas été compliquée à prendre. Il s'agira d'un "mariage immense". "J'ai préféré", précise-t-il. Reste à tout organiser, à commencer par trouver leurs témoins. Si chacun a sa petite idée en tête, ils ne sont pas tout à fait prêts à faire ces révélations. Mais nul doute que leurs célèbres fratés auront un rôle à jouer.

L'année 2020 est assurément placée sous le signe de l'amour pour les candidats de télé-réalité. Outre Carla Moreau et Kevin Guedj, ce sont Laura Lempika et Nikola Lozina qui vont sceller leur amour, entourés de leurs proches. Et d'après leurs récentes annonces, les choses se précisent davantage de leur côté. En effet, Laura et Nikola ont annoncé que la cérémonie aura lieu en septembre prochain. De plus, la jolie brune a déjà trouvé son témoin en la personne de Manon Marsault.

