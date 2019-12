Carla Moreau et Kevin Guedj fiancés : "Il m'a fait une merveilleuse demande"

Carla Moreau a répondu "oui" à Kevin Guedj, qui l'a demandée en mariage ! La candidate de télé-réalité a annoncé la grande nouvelle à ses abonnés le 14 décembre 2019 sur Instagram.

"YES. je suis si émue de vous partager ce bonheur qui m'a tant touchée, une demande incroyable pleine d'amour et de surprises.. et bientôt Mme Guedj... Love you", a-t-elle écrit, très heureuse d'être enfin fiancée à celui qu'on surnommait auparavant "le jaguar". De son côté, l'acolyte de Julien Tanti a également partagé ses fiançailles avec Carla en publiant une photographie de sa chérie où l'on aperçoit la belle (et grosse) bague qu'il lui a offerte. Il écrit simplement :"Hello, Mme Guedj."

Parents depuis le 1er octobre 2019 d'une petite fille prénommée Ruby, le couple semble avoir retrouvé une grande sérénité dans sa relation. Sur Snapchat, la BFF de Manon Marsault et Jessica Thivenin en dit un peu plus sur sa demande et confie être comblée à l'idée de passer sa vie aux côtés de celui qu'elle aime depuis plusieurs années : "Il m'a fait une merveilleuse demande en mariage je suis trop contente je suis aux anges c'était magnifique, je peux vous dire que j'ai pleuré, j'ai pleuré plus de 48 heures franchement." La maman de Ruby promet également à ses fans de bientôt leur faire découvrir tous les secrets de cette demande magique, qui sera diffusée sur W9 dans l'émission Les Marseillais aux Caraïbes.

Suite à ces publications, de nombreux amis du couple les ont félicités, comme Nacca (le meilleur ami de Kevin) ou Maeva Ghennam, qui a commenté : "Félicitations mes amours."