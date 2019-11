Carla Moreau et Kevin de retour en France: tendres retrouvailles avec leur fille

En s'envolant pour Dubaï, Carla Moreau et Kevin Guedj se sont attirés les foudres des internautes. La raison ? Ils les ont accusés d'avoir délaissé leur fille de même pas un mois pour tourner le début de saison des Marseillais. Pour l'heure, les tourtereaux n'ont pas encore réagi à ces commentaires négatifs. Quoi qu'il en soit, Jessica Thivenin était heureuse de retrouver ses amis. "J'avais un peu disparu des réseaux sociaux, comme vous l'avez vu. Je suis très contente parce que les Marseillais sont venus nous voir à Dubaï pour rencontrer notre fils. Ça fait longtemps qu'ils nous écrivaient pour avoir des nouvelles du petit et maintenant, ils sont venus le voir. On est trop contents. On a passé des bons moments et j'ai hâte que vous voyiez ça. C'était génial", a-t-elle confié sur Snapchat.