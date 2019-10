Carla Moreau et Kevin sans Ruby pour Les Marseillais ? Les critiques fusent

Carla Moreau et son compagnon Kevin Guedj sont actuellement au coeur des critiques, sur les réseaux sociaux. La raison ? Ils sont accusés d'avoir laissé leur fille Ruby, née le 1er octobre 2019, pour faire une partie du tournage des Marseillais (W9).

Le 28 octobre, Carla et Kevin ont posté une photo sur laquelle ils posaient avec Julien Tanti, Manon Marsault, Greg, Maeva, Paga et Benjamin, dans un avion. Selon les rumeurs, ils se sont envolés pour Dubaï afin de tourner les premiers épisodes des Marseillais, avec Jessica Thivenin et Thibault Kuro Garcia. Tous devraient donc rencontrer leur fils Maylone, né le 7 octobre dernier. Sur Snapchat, les différents candidats ont posté des vidéos afin de faire savoir qu'ils partaient. Et à aucun moment on a vu Ruby, de quoi indigner de nombreux internautes.

Ils sont persuadés que Carla et Kevin ne l'ont pas fait venir et n'ont donc pas hésité à s'en prendre au couple. Les internautes leur ont reproché d'avoir "abandonné" Ruby, moins d'un mois après sa naissance, juste pour faire Les Marseillais. Pour l'heure, les tourtereaux n'ont pas encore réagi à ces commentaires négatifs. Peut-être que leur fille Ruby fait partie du voyage, mais qu'ils ne l'ont simplement pas montrée. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne participeront pas à l'intégralité du tournage.

Récemment, c'est pour une autre histoire que Carla et Kevin ont fait parler. Comme d'autres parents issus du monde de la télé-réalité, ils ont créé un compte Instagram à leur merveille. Une chose que Raphaël Pépin (Les Anges) ne comprend pas. Et il l'a fait savoir dans Touche pas à mon poste le 25 octobre dernier, s'attirant ainsi les foudres des principaux intéressés. "J'ai fait un compte Instagram à ma fille, je n'ai pas gagné 1 centime dessus. (...) Je poste des photos de ma fille parce que je la trouve canon, j'ai envie que la terre entière la voie. J'ai envie de vous faire partager l'évolution de ma fille chaque jour (...) Je vois pas le mal, je vois que de l'amour et de la bienveillance", s'était notamment indignée Carla.