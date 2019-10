Carla Moreau, mère indigne ? "Je sais très bien ce qui est bon pour ma fille"

Accusée de ne pas respecter l'intimité de sa fille Ruby, Carla Moreau a assisté aux critiques que Raphaël Pépin a faites à son égard dans l'émission TPMP People. Invité sur le plateau de C8, l'ancien candidat des Anges a relancé la polémique en dénonçant certains candidats de télé-réalité qui surexposent leurs enfants. Face à la télévision, la jeune maman de 22 ans assiste à l'émission et devient furieuse. Suite au débat télévisé, elle explique via son compte Snapchat : "J'ai fait un compte Instagram à ma fille, je n'ai pas gagné 1 centime dessus. (...) Je poste des photos de ma fille parce que je la trouve canon, j'ai envie que la terre entière la voie."

D'ailleurs, pour elle, ses followers sont presque comme sa famille. Elle confie poster des photos de sa fille simplement pour "faire plaisir" à ses abonnés. "J'ai envie de vous faire partager l'évolution de ma fille chaque jour (...) Je vois pas le mal, je vois que de l'amour et de la bienveillance", déclare-t-elle.

Autre argument, elle indique qu'elle et Kevin sont des personnages "publics". De ce fait, elle préfère choisir elle-même les photos de sa fille qui circuleront sur Internet. "Étant donné qu'on est des personnages publics maintenant, je préfère moi choisir la manière dont je vais montrer ma fille plutôt que de me promener dans la rue et qu'on me vole une photo."

Enfin, à tous ceux qui disent que Ruby n'a pas choisi d'être affichée de la sorte, elle répond : "C'est un enfant, quand il vient au monde il ne choisit pas son prénom ni sa religion. Il va suivre l'avis de ses parents. Au fur et à mesure qu'il va grandir, il va se faire son propre avis." Sûre d'elle, elle ajoute : "Ma fille je pense qu'elle sera contente dans quelques années de voir toutes ces photos d'elle."

Elle conclut en déclarant : "S'il y a bien une personne qui veut rendre heureuse sa fille, c'est bien moi. Je sais très bien ce qui est bon pour elle."

Par ailleurs, Magali Berdah a précisé dans TPMP People que Carla et Kevin avaient placé un cachet sur le compte de Ruby pour leur émission Carla + Kevin = bébé Ruby. L'accouchement de Carla avait été diffusé sur W9 en octobre 2019.