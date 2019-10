Carla Moreau maman déjà amincie : le secret de sa perte de poids

Une fois l'accouchement passé, le poids est souvent une source d'inquiétude et de questionnement pour les jeunes mamans. Carla Moreau, qui a accouché d'une petite fille prénommée Ruby le 1er octobre 2019, a toutefois rapidement balayé cette angoisse. La raison ? Onze jours après la naissance de sa merveille, elle a dévoilé sa silhouette déjà amincie. Un sujet sur lequel elle est revenue auprès de nos confrères de Public.

"Je suis plutôt contente parce que j'ai déjà bien perdu. J'avais pris plus de 15 kilos. Je faisais beaucoup de rétention d'eau, donc à l'accouchement, c'est parti rapidement. Entre le bébé et le placenta, la moitié s'est envolée et, depuis quinze jours, je n'ai pas trop le temps de manger. J'ai moins d'appétit qu'avant. Et quand j'ai du temps pour moi, j'en profite pour dormir plutôt que manger, donc je perds rapidement", a confié la compagne de Kevin Guedj. Un soulagement pour Carla Moreau qui n'a pas caché avoir été très inquiète en voyant son corps changer : "À la fin des neuf mois, je me suis dit que je ne referais jamais d'autre enfant tellement la grossesse avait modifié mon corps. Et, en fait, ça va. Je ne rentre pas encore dans mes jeans d'avant, mais c'est en bonne voie. Maintenant c'est sûr, on aura d'autres enfants. Ça nous a donné tellement de joie."

En attendant, Carla Moreau et Kevin Guedj profitent de leur petite Ruby. Une petite fille qui leur en fait parfois voir de toutes les couleurs la nuit : "Parfois, Ruby dort bien. Parfois, elle est un peu capricieuse." Pour l'heure, les deux candidats de télé-réalité de 22 et 30 ans ne savent pas encore s'ils feront leur retour dans Les Marseillais, sur W9, la saison prochaine. La priorité, c'est leur fille, ils attendent donc de voir comment cela se passera au niveau de l'organisation.

L'intégralité de l'interview de Carla Moreau est à retrouver dans le magazine Public du 25 octobre 2019.