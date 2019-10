Carla Moreau maman : un ventre plat 11 jours après l'accouchement !

Il est loin derrière elle l'accouchement compliqué de Carla Moreau, candidate phare des Marseillais (W9). La jeune maman de 22 ans a oublié ses souffrances dès l'instant où elle a pu tenir sa petite Ruby dans ses bras.

Aujourd'hui, onze jours exactement après l'accouchement qui a eu lieu le 1er octobre 2019, Carla Moreau s'est affichée sur son compte Snapchat, en débardeur et petit short à dentelle. Sa fierté du jour ? Son ventre qui a presque retrouvé sa forme initiale ! Radieuse, la jeune femme s'étonne : "Ça fait trop bizarre de revoir mon ventre tout plat ! Bon, il se remet petit à petit, mais je le trouve déjà hyper plat !"

Alors qu'elle entrait dans son sixième mois de grossesse en juillet dernier, Carla Moreau s'était exprimée sur sa prise de poids dans un post Instagram : "+7 kilos d'amour. Compliqué de voir son corps changer, mais bon c'est pour la bonne cause... Ma princesse va bien et grossit de jour en jour comme moi..." Ce post n'avait d'ailleurs pas manqué de faire réagir les fans de la jeune femme qui s'étaient empressés de rassurer la future maman et de vanter les jolies courbes de sa nouvelle silhouette.

Ce n'est pas non plus la première fois qu'une candidate de télé-réalité s'exprime sur ce sujet sensible pour les femmes. En effet, Jesta Hillman, devenue maman d'un petit Juliann le 15 juillet 2019, s'était elle aussi empressée de poster une photo d'elle devant son miroir juste avant de sortir de la maternité. En légende, elle s'amusait : "On rentre de la maternité avec un bébé en plus et un ventre et demi en moins." Pour rappel, l'ancienne candidate de Koh-Lanta avait révélé avoir pris 30 kilos au cours de sa grossesse !