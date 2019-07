Jesta (Koh-Lanta) maman : elle dévoile sa silhouette post-grossesse

Le 15 juillet 2019, Jesta est devenue maman. La finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1, 2016) a accouché de son fils Juliann, à 21h40. Très vite, son mari Benoît et elle ont dévoilé de nombreuses photos de leur bébé sur leurs réseaux sociaux.

Toujours prête à partager son quotidien avec ses fans, la Toulousaine de 25 ans a dévoilé ce vendredi 19 juillet 2019 sa silhouette post-grossesse. Juste avant de sortir de la maternité, Jesta a en effet posé en petite robe, devant un miroir, une main posée sur le ventre. "On rentre de la maternité avec un bébé en plus et un ventre et demi en moins", a-t-elle légendé sa publication.