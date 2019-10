Carla Moreau maman : Pourquoi elle n'a pas pu totalement s'occuper de sa fille

C'est avec beaucoup de joie qu'elle revient sur la venue au monde de Ruby : "Merci la vie de m'avoir apporté tout ce bonheur que je vis de ce merveilleux cadeau j'ai avec moi une poupée RUBY d'une gentillesse extraordinaire et d'un homme à mes côtés, un papa Kevin Guedj bien plus que parfait. Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point je vous aime et vous promets de veiller sur vous tout le restant de ma vie", confie-t-elle tel quel dans un post daté du samedi 5 octobre 2019.

Nous voilà maintenant bien rassurés, puisque dimanche 6 octobre 2019, le petit trio a finalement quitté la maternité, en pleine forme et paré pour une toute nouvelle vie !