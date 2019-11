Carla Moreau maman : elle organise une fête de naissance très "girly" pour Ruby

Le 1er octobre 2019, Carla Moreau et Kevin Guedj, candidats emblématiques des Marseillais, sont devenus parents d'une jolie petite Ruby. Après un accouchement compliqué, la jeune maman avait organisé une superbe fête en l'honneur de sa merveille, alors âgée d'une semaine. Aujourd'hui, Ruby a un mois et une semaine. Et parce que toutes les occasions sont bonnes pour gâter leur bout de chou, le couple a décidé d'organiser une nouvelle fête, encore plus extravagante que la première !

C'est une décoration toute rose que les invités ont pu découvrir une fois sur place. "Ce sera très girly" comme l'avait annoncé la jeune maman de 22 ans, la veille de la soirée. En effet, on peut difficilement créer une ambiance plus féminine que celle-ci. Une salle réservée spécialement pour l'événement, des ballons, des cotillons, des gâteaux en tous genres, des petites boissons, des bonbons, rien n'est trop beau pour la petite princesse ! Le nom de Ruby est placardé sur les quatre murs de la salle et un coin photo a même été installé pour ceux qui souhaiteraient immortaliser ce moment. Comble de l'originalité, les enfants présents peuvent également se faire maquiller et déguster des sucettes sur lesquelles la photo de Ruby a été "imprimée" !

Entourés de tous leurs amis, les fans du couple ont également pu apercevoir d'autres candidats des Marseillais, comme Maëva Ghennam, Nikola Lozina, Laura Lempika ou encore Anthony Nacca. Sur le thème "rose et noir" de nombreux convives sont venus participer à cette soirée qui promet d'être festive.

Depuis le 13 octobre 2019, les fans de Carla Moreau et Kevin Guedj, peuvent suivre les aventures de Ruby au travers de son propre compte Instagram ! Et même si cette exposition sur les réseaux n'est pas du goût de tous, la petite princesse comptabilise aujourd'hui plus de 538 000 abonnés ! Preuve que beaucoup sont ravis d'avoir des nouvelles quotidienne du bout de chou. D'ailleurs avant de se rendre à la soirée, Ruby avait rendez-vous chez le pédiatre. À la sortie de la visite, Carla Moreau annonce fièrement à ses followers : "J'ai oublié de vous dire qu'elle fait 4,100 kilos et 54,5 cm !", avant que Kevin Guedj ne s'exclame "Non 55 cm !"

Une petite princesse qui pousse bien vite et qui pourra bientôt fouler les dance-floor des nombreuses soirées organisées par ses parents !