Kevin Guedj, son mariage avec Carla Moreau : pourquoi il a changé d'avis (EXCLU)

Lundi 17 février, Les Marseillais seront de retour sur W9 pour la nouvelle et septième saison du programme. Cette année, la joyeuse bande de "fratés" a atterri au Mexique après une brève escale à Dubaï pour rendre visite à Jessica Thivenin. Au cours de ce séjour paradisiaque, Kevin Guedj a demandé en mariage sa compagne de longue date et mère de sa fille Ruby, Carla Moreau. Un moment exceptionnel et inoubliable pour le couple qui a rompu plusieurs fois par le passé.

Et pourtant, le meilleur ami de Julien Tanti était au départ loin d'être favorable à l'idée d'épouser sa belle. "Ça a été quelque chose de mûrement réfléchi. Ce n'est pas que j'étais contre le mariage à la base mais voilà, je me disais qu'on était en 2020, que ce n'était pas quelque chose d'utile mais quelque chose à l'ancienne", a-t-il confié au micro de Purepeople.com lors de la conférence de presse de l'émission de télé-réalité.

Cependant, l'arrivée de leur bébé dans leur vie a complètement chamboulé son point de vue. "Le jour où j'ai déclaré la naissance de notre fille et qu'on m'a demandé s'il fallait inscrire le nom du père ou de de la mère, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit qu'il fallait que ça se passe." En effet, dès cet instant, Kevin Guedj n'avait qu'une hâte : ne former qu'un avec Carla Moreau et que son nom de famille soit porté par les deux femmes de sa vie.

L'année 2020 démarre donc très fort pour les amoureux en plein préparatifs de leur mariage. Jeunes parents, ils ont décidé en janvier dernier d'entamer un nouveau chapitre à Londres peu de temps après avoir été cambriolés à Marseille. Une véritable bouffée d'air frais qui pourrait toutefois ne pas être définitive. "On n'avait pas du tout imaginé ça. (...) Si on n'aime pas, on reviendra plus rapidement que ce qui est prévu. On se laisse quelques mois à l'étranger et on verra", confiait Carla Moreau sur Snapchat.