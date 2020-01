Carla Moreau et Kevin Guedj cambriolés : ils quittent la France !

L'année 2020 a commencé d'une bien triste manière pour Carla Moreau et Kevin Guedj. Le couple, qui a accueilli une petite fille, Ruby, il y a seulement trois mois, a été victime d'un cambriolage. En rentrant dans leur maison à Marseille, ils ont constaté l'entrée par effraction d'individus. Depuis, la petite famille est complètement traumatisée. Sur Snapchat ce mercredi 22 janvier, Carla Moreau a donc révélé une grande nouvelle à ses abonnés : elle quitte la France.

"Alerte aux nouvelles. (...) On a décidé de partir demain. C'est un gros départ. On a décidé de quitter la France. (...) Soit pour une courte durée, soit un peu plus longtemps si on se sent bien là-bas", a-t-elle confié. Toutefois, la candidate des Marseillais assure ne pas exclure l'idée de revenir un jour dans sa ville natale, elle qui a "beaucoup de mal à quitter (sa) famille". Ainsi, avec Kevin, ils ont décidé de "retrouver une maison sur Marseille" malgré tout. "On n'avait pas du tout imaginé ça. (...) Si on n'aime pas, on reviendra plus rapidement que ce qui est prévu. On se laisse quelques mois à l'étranger et on verra."

"Le pays qu'on a choisi..."

Alors que d'autres candidats de télé-réalité ont choisi de s'expatrier à Dubaï, ce ne sera pas le cas des meilleurs amis de Julien Tanti et Manon Marsault. Les amoureux ont préféré opter pour une destination plus proche, à savoir l'Angleterre. "Le pays qu'on a choisi, c'est Londres (sic) ! Pourquoi Londres ? Je ne sais pas. Quand on a eu le cambriolage, j'ai eu envie de partir. Et j'ai pensé à Londres. C'est à une heure et demie d'avion, nos familles pourront venir nous voir plus rapidement. (...) On a fait plusieurs visites d'appartements. (...) Je suis très contente de ce que j'ai trouvé."

Pour rappel, lors du cambriolage, les voleurs étaient encore là lorsque Carla Moreau et Kevin Guedj sont arrivés. Depuis, la jolie blonde de 22 ne se sentait plus en sécurité. "Je me sens violée dans ma maison. Je ne peux même plus mettre un pied dans ma maison que j'adorais, que j'étais fière d'avoir. J'étais fière de voir ma fille grandir dans cette maison et maintenant j'ai trop peur, je ne peux plus y mettre un pied" se désolait-elle. Le couple avait alors décidé de se changer les idées lors d'un séjour à Londres à l'occasion de l'anniversaire de la starlette du petit écran. C'est sans doute à ce moment-là qu'ils ont commencé à chercher leur nouveau nid douillet.