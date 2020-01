Carla Moreau et Kevin accusés d'avoir orchestré leur cambriolage : leur réponse

L'année a mal commencé pour Carla Moreau et son fiancé Kevin Guedj. Lundi 6 janvier 2020, la candidate des Marseillais s'est exprimée sur Snapchat après plusieurs heures de silence afin d'annoncer qu'ils avaient été victimes d'un cambriolage. Les tourtereaux se sont trouvés nez-à-nez avec les intrus, alors que leur fille Ruby (3 mois) était avec eux. Un événement traumatisant qui pourrait les inciter à changer de vie.

Carla Moreau a en effet expliqué qu'ils souhaitaient déménager et qu'ils quitteraient peut-être le pays. Si de nombreux internautes leur ont envoyé des messages bienveillants, d'autres ont jugé bon de les accuser d'avoir tout orchestré pour s'envoler pour Dubaï. Excédée, la belle blonde de 22 ans a répondu à leurs détracteurs mardi 7 janvier. "On vient d'essayer de ranger un peu la maison. On essaie de voir ce que l'on va faire, où on va habiter aussi parce que c'est quand même important. On ne sait toujours pas vraiment. Mais on va essayer de se décider dans les prochains jours si on reste à Marseille, si on s'éloigne un peu, si on change. En tout cas, j'ai lu tous les commentaires disant que l'on faisait ça pour aller à Dubaï. Déjà, je n'ai pas besoin d'un cambriolage pour aller à Dubaï. Deuxièmement, je ne partirai pas à Dubaï. Certains commentaires franchement... Vous faites vraiment de la peine", a confié la jeune maman dans un premier temps.

Carla Moreau a ensuite rappelé qu'elle avait été "traumatisée" et qu'elle l'était toujours. Elle a également précisé que si elle avait pu, elle n'aurait pas quitté sa maison qu'elle adorait. "Il faut tout changer, alors qu'on y était trop bien. Je n'avais pas besoin de partir de la France, de tout ça. Je ne me suis pas sentie en sécurité par rapport à ce qu'il s'est passé. Je pense que dans ce monde, il y a beaucoup de personnes malveillantes, donc si on peut les éviter et être éloigné de tout ça, c'est mieux...", a-t-elle conclu.