Carla Moreau et Kevin Guedj cambriolés : elle raconte leur nuit d'angoisse

Après plusieurs longues heures de silence, Carla Moreau a enfin pris la parole sur son compte Snapchat. Perturbée, la voix encore tremblante d'émotion, la jeune maman a expliqué la raison de son absence. Elle et son fiancé Kevin Guedj ont en effet été victime d'un cambriolage qui aurait pu très mal tourner... le tout en présence de leur petite fille Ruby, âgée de seulement 3 mois.

"On s'est fait cambrioler la maison, ça a été hyper dur parce qu'on est arrivés quand les cambrioleurs étaient encore là. Moi je suis rentrée toute seule dans la maison avec ma fille dans les bras, commence-t-elle, au bord des larmes. Ils essayaient de faire disjoncter la maison, donc je n'avais pas de lumière quand je suis rentrée et Kevin est arrivé deux minutes après. Il n'y avait plus d'électricité. Du coup, Kevin, est descendu en bas parce que c'est dans ma chambre qu'on remet l'électricité et en fait les cambrioleurs étaient là..."

Carla Moreau explique ensuite que les voleurs ont tenté de prendre la fuite sous leurs yeux. La suite est digne d'un film : l'électricité se coupe à nouveau et Carla Moreau se met à hurler, son bébé dans les bras. Le couple appelle la police et ses proches avant de finalement se réfugier chez les voisins. "Pendant plus de deux heures après que la police soit venue, on a cherché partout, donc ils ont eu le temps de tout nous prendre et franchement je suis encore choquée... ça fait 48 heures que ça s'est passé et je suis encore choquée...", lance-t-elle avant de révéler que les cambrioleurs étaient cachés sur le toit : "Ils ont fugué d'un côté et d'un autre en sautant du toit et la police n'était pas assez nombreuse pour les arrêter..."

Depuis, Carla Moreau qui se dit "traumatisée" par cette scène ne se sent plus en sécurité chez elle. "Je me sens violée dans ma maison. Je ne peux même plus mettre un pied dans ma maison que j'adorais, que j'étais fière d'avoir. J'étais fière de voir ma fille grandir dans cette maison et maintenant j'ai trop peur, je ne peux plus y mettre un pied", se confie la jeune maman de 22 ans qui a trouvé refuge dans la famille de son chéri.

Pour l'heyre, l'heure est au questionnement : "Je suis totalement perdue, je ne sais même pas si on doit rester en France ou si on doit partir. C'est horrible de se dire qu'en France, on n'est pas en sécurité. (...) Donc voilà, on ne sait ce qu'on va faire. Franchement, je ne me sens plus du tout bien, j'ai peur, je sursaute la nuit, ma fille ne fait plus ses nuits, elle a besoin que je sois avec elle", déclare Carla Moreau qui a d'ores et déjà prévu de changer de maison quoi qu'il arrive.

Alors, quelle décision le couple va-t-il prendre ? Vont-ils rejoindre Nabilla et Jessica Thivenin à Dubaï ? Le mystère reste entier à ce stade, mais nul doute que les deux amoureux tiendront leurs fans au courant, en temps et en heure.