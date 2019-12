Stars de la télé-réalité : Mais pourquoi partent-ils tous à Dubaï ?

Cela n'a pas échappé aux nombreux fans de télé-réalité... cette année 2019 a été marquée par le déménagement de nombreuses stars à Dubaï. À l'instar de Nabilla, Jessica Thivenin ou encore Jazz, beaucoup d'entre elles ont choisi de quitter l'Hexagone pour aller vivre à des milliers de kilomètres. Mais pourquoi ces décisions en chaîne ? Les arguments peuvent être nombreux...

Le beau temps

C'est l'un des arguments avancés par la belle Nabilla et son chéri Thomas Vergara. Aujourd'hui parents d'un petit Milann né le 11 octobre 2019, les amoureux ont d'abord vécu à Londres. Mais malgré les nombreux avantages de la capitale britannique, la starlette a fini par se lasser du mauvais temps. Et bien sûr, on ne peut pas rêver meilleur endroit que Dubaï pour se dorer la pilule sous un soleil de plomb. Avec ses immenses plages paradisiaques et ses villas avec piscine, les deux tourtereaux ne pouvaient pas choisir meilleure destination. Pourtant, comble de malchance, à peine arrivés, Nabilla et Thomas ont eu droit à un véritable déluge... Heureusement, depuis que la tempête est passée, le soleil n'en finit plus de réchauffer les lieux, pour le plus grand bonheur de la petite famille !

Le plaisir de l'anonymat

Sur ce point, ils sont tous d'accord. Contrairement à la France, à Dubaï, personne ne connaît nos stars de télé-réalité. C'est donc tout naturellement que la plupart se tournent vers ce coin de paradis. Jessica Thivenin et son chéri Thibault Garcia étaient régulièrement harcelés par des fans, qui connaissaient leur adresse française. De la tentative de cambriolage aux visites à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, les deux amoureux en ont eu assez de ce quotidien pesant. Aujourd'hui parent d'un petit Maylone, le couple est ravi de ne plus avoir à vivre ce voyeurisme étouffant. De même, Jazz et son homme Laurent ont été victimes d'une agression à main armée en avril 2018. Traumatisés, ils ont eux aussi choisi de déménager à Dubaï.

Les activités dépaysantes

Bien loin du quotidien français réglé au millimètre près, Dubaï est une ville de loisirs et de divertissements. Avec ses nombreux paysages différents, elle propose des activités inédites comme faire du quad dans les dunes, monter au sommet du Burj Khalifa (la tour la plus haute du monde), faire du ski au milieu du désert ou encore de la tyrolienne au milieu des buildings. Tout est pensé pour accueillir les étrangers au mieux, qu'ils soient venus pour s'installer ou pour de simples vacances. Une chose est certaine : à Dubaï, on ne s'ennuie jamais !

Un paradis fiscal proche du reste du monde

Voilà un autre argument de taille pour tous ceux qui souhaitent s'établir à Dubaï : là-bas, les salaires sont nets d'impôt, ce qui en fait un endroit de rêve où travailler. La nourriture, les restaurants et autres biens ne sont pas taxés. Et surprise : les entreprises non plus ! Aussi, beaucoup de gens viennent monter leur entreprise et développer leur patrimoine dans cette grande métropole. La plupart de ses habitants font donc tous partie de la même classe sociale. Pas d'envieux, pas de vol, ni de cambriolage. Pour Nabilla, propriétaire de Nab Cosmetics, Jessica Thivenin, propriétaire de BBryance et Bianochy et Jazz, dont le mari a lancé sa propre marque de paris sportifs, Dubaï est donc l'endroit idéal.

Ajoutons à cela le fait que la situation géographique de la ville est parfaite pour les gens qui aiment voyager. Située entre l'Europe et l'Asie, elle est sur le chemin des destinations les plus attrayantes au monde. Une situation idéale pour nos stars qui font des allers-retours réguliers aux quatre coins du globe.