Nabilla et Thomas Vergara à Dubaï : nouvelle vie et premières désillusions !

À peine un mois seulement après la naissance de leur premier enfant à Paris, un adorable petit garçon prénommé Milann, Nabilla et Thomas Vergara se sont lancés dans une nouvelle aventure. Comme beaucoup de candidats de télé-réalité, dont Jessica Thivenin et son mari Thibaut Kuro (Les Marseillais), le couple a décidé de quitter l'Europe et de s'installer à Dubaï.

Le 9 novembre 2019, les parents de Milann ont enfin emménagé dans leur nouvelle maison, une sublime villa d'architecte avec piscine située dans un luxueux quartier. Sauf que tout ne passe pas comme prévu. En plus de ne pas être d'accord sur la décoration, Nabilla et Thomas ont dû faire face à quelques surprises.

Alors qu'ils pensaient que la pluie ne s'abat jamais sur Dubaï, ils ont eu la mauvaise surprise de découvrir que ce n'est pas toujours vrai. "Vous imaginez, on a quitté Londres parce qu'il pleuvait tous les jours, ça commençait à peser, les premières années ça allait mais au bout de trois ans et demi, ça commençait vraiment à faire long. Donc on n'en pouvait plus de la pluie, a expliqué Thomas Vergara sur Snapchat le 10 novembre 2019. On emménage hier, premier jour à Dubaï et il pleut, alors qu'il ne pleut jamais à Dubaï. (...) Il tombait la mer et les poissons."

La pluie associée à une climatisation trop forte et voilà que Nabilla est tombée malade ! "L'heure est grave, je suis tombée malade à Dubaï, je suis pas tombée malade pendant trois ans à Londres, et voilà que je tombe malade dans le désert, je suis au bout de ma vie. J'ai été acheter des masques pour ne pas contaminer ma famille et mon fils", a-t-elle fait savoir à ses fans ce lundi 11 novembre. Heureusement que sa maman, Marie-Luce, est là pour pouvoir prendre le relais avec Milann.

Milann vient d'ailleurs de fêter son tout premier mois de vie. A cette occasion, sa maman a publié une adorable photo sur sa page Instagram. La veille, elle avait dévoilé pour la toute première fois le visage de son bébé, alors qu'elle s'y refusait jusqu'à présent ! Sa nouvelle vie à Dubaï bouleverse ses principes...