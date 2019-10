Nabilla Benattia et Thomas Vergara parents épuisés : "On est des zombies"

Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont comblés de bonheur. Le 11 octobre 2019, leur fils Milann est né à 13h06 et pesait 3,620 kg. Une bonne nouvelle que les anciens candidats de télé-réalité ont vite annoncée sur Instagram, en dévoilant une photo de leur jolie famille. Mais comme tous les jeunes parents, les tourtereaux sont épuisés et ne le cachent pas.

Dimanche 13 octobre, Thomas Vergara a partagé de nouvelles stories sur Snapchat. Après avoir dévoilé l'exploit de son bébé, seulement trois jours après sa naissance, le beau brun de 33 ans a expliqué qu'il était très fatigué : "Tous les gens qui me disaient : 'Tu verras Thomas quand tu auras un enfant, tes nuits ne seront plus les mêmes.' Bah ils avaient raison." Nabilla a alors précisé qu'il n'y avait "plus de nuits". Et cela ne date pas d'hier. "Je pensais que j'étais plus malin que les autres, mais... C'est quelque chose. Quand on entend à peine pleurer, ça te rend mal. S'il faut se lever 15 fois, on se lève 15 fois. Notre dernière nuit normale remonte à septembre", a poursuivi le jeune homme. Et son épouse de conclure : "On est des zombies." Malgré la fatigue, les parents mesurent la chance qu'ils ont d'avoir un bébé, en bonne santé qui plus est. "On l'aime tellement. Il est tellement mignon et tellement gentil", a déclaré Thomas Vergara.

Les derniers jours de grossesse n'ont pas été simples pour Nabilla. Le week-end du 5 octobre 209, elle a inquiété ses fans en ne donnant plus de nouvelles, alors qu'elle avait annoncé se rendre à la maternité à la suite de contractions douloureuses. Le 7 octobre, elle a donc tenu à les rassurer en donnant de ses nouvelles : "J'ai passé deux jours à la maternité. J'avais des grosses contractions. J'avais vraiment très mal, mais le bébé n'est pas prêt à sortir. Mon col n'était pas assez ouvert. Hier soir, ils m'ont renvoyée à la maison, je n'ai pas réussi à dormir, je n'étais vraiment pas bien. Mais le bébé va bien."

Un accouchement compliqué

Deux jours plus tard, l'ex-candidate des Anges avait une fois de plus disparu de la circulation, laissant une fois de plus penser qu'elle avait accouché. Ce n'est que le 12 octobre que Thomas et elle ont donné de leurs nouvelles pour annoncer la naissance de Milann : "Je viens de vivre le plus beau jour de toute ma vie... Ce que je ressens aujourd'hui est inexplicable. Mon mari et moi sommes à présent parents. Milann, le fruit de notre amour, est né hier après-midi le 11/10/2019 à 13h06, un merveilleux petit ange de 3,620 kg. Il se porte à merveille et notre bonheur est infini." Afin d'illustrer sa publication, elle a dévoilé une photo d'elle à l'hôpital en compagnie de son mari et de leur fils.

Quelques heures plus tard, Thomas Vergara a révélé que l'accouchement avait été compliqué : "Ça a été très très long et très compliqué pour l'accouchement, c'est pour ça qu'on ne vous a pas donné de nouvelles... Le col de Nabilla ne s'ouvrait pas. Au bout de trois jours d'attente, c'était très douloureux pour elle, ils ont décidé de faire une césarienne."