Nabilla dévoile le visage de Milann pour la première fois, un jour spécial

Un léger revirement de situation, alors que Nabilla expliquait pourquoi elle ne montrait jamais totalement le visage de son fils sur les réseaux sociaux, le 4 novembre dernier. "Avec son père, on a pris la décision de ne pas l'exposer pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'exposera jamais ou que vous ne pouvez pas l'apercevoir sur nos snaps. Je peux complètement comprendre le fait que vous soyez un peu frustrés. J'ai peur de la surexposition. Qu'on voie mon fils un petit peu par-ci par-là, ça ne me dérange pas. Je ne le cache pas non plus. (...) Peut-être qu'avec le temps, les choses changeront. Quand il sera un petit peu plus grand, peut-être qu'on montrera un peu plus sa frimousse", avait-elle expliqué.