Nabilla Benattia maman : Milann, une poupée ? Thomas répond à la folle rumeur

Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont la cible d'une étrange rumeur. Le couple avait annoncé la naissance de leur fils Milann le 11 octobre 2019. Mais selon une youtubeuse qui se surnomme Black Curvy Style, ce serait faux. Elle est même allée plus loin en expliquant que le bébé que l'on voyait parfois sur Snapchat était en réalité... une poupée.

La jeune femme estime qu'en réalité, Milann est né aux alentours du 5 octobre et que lors de l'officialisation de la naissance de leur bébé sur Snapchat, ils ont utilisé une poupée plus vraie que nature. Elle ne remet pas en cause le fait que Nabilla Benattia soit tombée enceinte et qu'elle ait accouché. Black Curvy Style suppose simplement qu'il y a deux Milann : "Le vrai, que l'on voit de temps en temps, et le faux, une poupée qu'ils nous présentent régulièrement." En revanche, elle ignore pourquoi la belle brune de 27 ans et son époux agiraient de la sorte.

Bien entendu, Nabilla et Thomas Vergara ont vite eu vent de cette rumeur. Et ils ont préféré en rire comme l'a confié le Marseillais de 33 ans, sur Snapchat : "Qu'est-ce que j'ai pu rire ! Vous êtes fous. Je suis sûre que cette fille, elle y croit. C'est des fous. J'espère que cette blague vous a fait rire. Nous, elle nous a pliés de rire. Il faut faire attention à ce qu'on lit sur internet. Les gens sont fous."

Cela n'empêche pas le couple, qui s'est rencontré en 2013 dans Les Anges 5, de continuer à partager son quotidien de jeunes parents. Le 24 octobre dernier, Nabilla a expliqué pourquoi elle n'avait pas accouché à Londres et, le lendemain, Thomas a dévoilé une partie du visage de Milann.