Nabilla Benattia maman : elle révèle pourquoi elle n'a pas accouché à Londres

La date du 11 octobre 2019 restera à jamais gravée dans la mémoire de Nabilla Benattia et Thomas Vergara. Ce jour-là, le couple qui s'est rencontré en 2013 dans Les Anges 5 a accueilli son bébé Milann. C'est en France que la belle brune de 27 ans a accouché, à la grande surprise de certains.

"On s'en doute qu'elle a fait naître son enfant en France pour qu'il ait tous les soins français et la nationalité française. Et trois jours après ou une fois qu'il a la nationalité... elle part vivre à Dubaï ! Il aurait pu naître là-bas", a vivement critiqué Matthieu Delormeau dans Touche pas à mon poste, le 14 octobre. Si elle n'avait pas souhaité réagir à la suite de ces déclarations (sa grand-mère s'en est chargée), Nabilla Benattia a expliqué le plus calmement du monde sur Snapchat pourquoi elle n'a pas accouché à Londres, où ils vivaient avec Thomas, où à Dubaï, où ils comptent emménager.

"On a déménagé de Londres pour que je vienne accoucher à Paris tout simplement parce que je ne me sentais pas d'accoucher en anglais. Ça peut paraître débile, je parle super bien anglais, mais il y a des termes médicaux en cas de complications que je pense je n'aurais pas pu gérer et mon mari non plus. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Je pars toujours du principe que cela va bien se passer, mais il peut y avoir des complications, ça reste un accouchement. (...) Donc j'ai préféré accoucher dans un pays où j'avais ma langue maternelle. Je me sentais plus à l'aise comme ça. En plus toutes nos familles sont venues juste après. C'était plus facile pour eux de venir à Paris. Si j'avais accouché à Dubaï ou Londres, ça aurait été compliqué pour recevoir nos proches", s'est justifiée Nabilla ce jeudi 24 octobre. Et de préciser que c'était son premier bébé, elle était donc très stressée concernant l'accouchement. "J'avais bien fait de m'inquiéter parce que l'accouchement ne s'est pas du tout passé comme prévu. Mais il s'est très bien passé au final", a-t-elle conclu.

Alors qu'elle pensait accoucher par voie basse, Nabilla a subi une césarienne. "Ça a été très très long et très compliqué pour l'accouchement, c'est pour ça qu'on ne vous a pas donné de nouvelles, a confié Thomas Vergara le lendemain de la venue au monde de Milann. Le col de Nabilla ne s'ouvrait pas. Au bout de trois jours d'attente, c'était très douloureux pour elle, ils ont décidé de faire une césarienne."