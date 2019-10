Nabilla taclée par Matthieu Delormeau : un proche réagit vivement !

Le lundi 14 octobre 2019, dans Touche pas à mon poste (C8), programme phare présenté par Cyril Hanouna, le chroniqueur Matthieu Delormeau a une fois de plus fait le buzz en assénant un tacle acéré à la belle Nabilla et à son chéri Thomas Vergara, qui sont devenus parents d'un petit Milann le vendredi 11 octobre 2019.

Éternel insatisfait, l'ancien animateur du Mad Mag a en effet pris la parole pour critiquer le choix du couple de mettre son enfant au monde en France : "On s'en doute qu'elle a fait naître son enfant en France pour qu'il ait tous les soins français et la nationalité française. Et trois jours après ou une fois qu'il a la nationalité... elle part vivre à Dubaï ! Il aurait pu naître là-bas !", a-t-il vivement lancé alors que ses camarades chroniqueurs tentaient de le raisonner. Très remonté, Matthieu Delormeau a continué : "J'ai le droit d'avoir cet avis ! L'enfant va être deux jours à Paris et il a la nationalité. Donc quand il y aura un souci ou un problème médical, il sera français. Et en revanche, pour gagner du pognon, il sera à Dubaï !" Malgré les protestations des gens présents sur le plateau, le chroniqueur a pu compter sur le soutien de son collègue Jean-Michel Maire qui s'est également déclaré du même avis.

Alors que tout le monde s'attendait à une réponse des deux amoureux, qui viennent de quitter la maternité, le retour de bâton est finalement venu d'une personne inattendue. Et ce n'est autre que Livia, la grand-mère de Nabilla, qui s'est emparée de son compte Twitter pour défendre sa petite-fille : "Bonjour mes chers amis(es), merci pour tous vos messages d'amour ! L'arrière-grand-mère de Milann vous prédit que nous irons tous au PARADIS sauf Delormeau et sa tête en paraffine et sa voix de machine à écrire, car il est le fils du diable.", a-t-elle écrit à l'attention du chroniqueur de C8.

Matthieu Delormeau est désormais prévenu, mieux vaut ne pas se frotter à mémé Livia !