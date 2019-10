Nabilla Benattia maman : elle dévoile en partie le visage de son fils Milann

"On ne sait pas trop encore la couleur de ses yeux parce que tous les bébés ont les yeux un peu bleus/gris. Peut-être que ça va changer. (...) C'est un mélange de Thomas et moi, même si je trouve qu'il ressemble plus à Thomas. C'est Thomas en miniature, mélangé un peu avec moi. Les yeux, c'est son père, le nez, c'est plus moi, la bouche, c'est moi. Sinon, il a des cheveux châtains clairs comme son père et moi. Il a la peau claire et douce", avait expliqué Nabilla à ses fans sur Snapchat, le 23 octobre.

Après quoi, l'ex-candidate de télé-réalité avait admis auprès de ses abonnés que Thomas et elle n'avaient pas beaucoup dormi : "Toutes les trois heures, il y en a un qui va donner le biberon. Puis moi, c'est plus fort que moi, dès qu'il fait un bruit, je suis en panique, je cours. J'ai peur qu'il ait quelque chose." Mais ce n'est rien comparé au bonheur d'avoir Milann dans leur vie. La jeune maman se demande d'ailleurs comment elle a fait pour vivre sans lui tout ce temps.