Nabilla Benattia maman : elle dévoile à quoi ressemble Milann

Depuis un peu plus de dix jours, Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont des parents comblés. Le 11 octobre 2019, leur fils Milann est né (en France). Un bonheur rapidement partagé par les tourtereaux, qui se sont rencontrés en 2013 lors du tournage des Anges 5. Depuis, ils n'hésitent pas à raconter leur quotidien sur Snapchat. Ce mercredi 23 octobre, elle a dévoilé à qui ressemblait la petite merveille.

"On ne sait pas trop encore la couleur de ses yeux parce que tous les bébés ont les yeux un peu bleus/gris. Peut-être que ça va changer. (...) C'est un mélange de Thomas et moi, même si je trouve qu'il ressemble plus à Thomas. C'est Thomas en miniature, mélangé un peu avec moi. Les yeux, c'est son père, le nez, c'est plus moi, la bouche, c'est moi. Sinon, il a des cheveux châtains clairs comme son père et moi. Il a la peau claire et douce", a confié Nabilla Benattia. Et d'ajouter, amusée, que dès que Thomas Vergara le changeait, Milann lui faisait pipi dessus.

Nabilla Benattia a également confié que son bébé ne pleurait que quand il avait faim. Elle a d'ailleurs partagé des vidéos sur lesquelles elle lui donnait à manger et n'a pas caché que faire ce biberon avait été une épreuve digne de Koh-Lanta : "Après avoir fait le biberon trois fois, j'ai enfin réussi. Au lieu de mettre l'eau et après la poudre, je mets la poudre et après l'eau. Du coup, je n'ai pas la bonne mesure pour l'eau." Après quoi, la belle brune de 27 ans a admis auprès de ses abonnés que Thomas et elle n'avaient pas beaucoup dormi : "Toutes les trois heures, il y en a un qui va donner le biberon. Puis moi, c'est plus fort que moi, dès qu'il fait un bruit, je suis en panique, je cours. J'ai peur qu'il ait quelque chose."

De son côté, Thomas Vergara a également fait quelques confidences. Il s'est réjoui que sa famille se soit réunie pour voir Milann, ainsi que pour fêter les 60 ans de sa maman. Et il a confié que, même si les nuits étaient "très courtes", avoir un enfant avait changé sa vie : "On a vécu les dix jours les plus fous de toute notre vie. C'est un gros changement, c'est incroyable. C'est extrêmement fort, cette sensation. (...) C'est comme ça qu'on grandit, je pense. Quand on vous dit qu'avoir des enfants ça change la vie, c'est vrai. Je suis très heureux en ce moment." Afin de profiter pleinement de leur bébé, Nabilla et lui ont pris "un peu de congés". Nous n'avons donc pas fini d'avoir des nouvelles de leur bébé et c'est tant mieux !

En revanche, les tourtereaux ne dévoileront pas le visage de leur fils. Ils comptent le préserver au maximum, comme l'a expliqué Nabilla, le 22 octobre.