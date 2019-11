Nabilla maman : pourquoi elle ne montre pas entièrement le visage de Milann

Nabilla et son chéri Thomas Vergara sont sur un nuage depuis le 11 octobre dernier, date à laquelle la starlette a donné naissance à leur premier enfant, Milann. Entre biberons, couches et déménagement imminent pour Dubaï, le couple phare des Anges de la télé-réalité (NRJ12) partage de nombreux moments de vie avec ses abonnés. Mais il est une question que beaucoup de fans se posent : pourquoi les amoureux ne montrent-ils pas entièrement le visage de leur bébé ?

Nabilla a déjà répondu plusieurs fois à cette question, mais devant l'insistance de ses followers, elle a de nouveau expliqué calmement sa décision, sur Snapchat : "Avec son père, on a pris la décision de ne pas l'exposer pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'exposera jamais ou que vous ne pouvez pas l'apercevoir sur nos snaps. Je peux complètement comprendre le fait que vous soyez un peu frustrés" a-t-elle déclaré, son fils dans ses bras.

Après plusieurs regards amoureux et quelques petits bisous destinés à Milann, la jeune maman de 27 ans a continué : "J'ai peur de la surexposition. Qu'on voie mon fils un petit peu par-ci par-là, ça ne me dérange pas. Je ne le cache pas non plus. On est entre les deux. C'est un petit bébé, il n'a même pas 1 mois, donc forcément, on a peur, on ne sait pas trop comment faire, on essaie de le protéger, de le préserver au maximum. Peut-être qu'avec le temps, les choses changeront. Quand il sera un petit peu plus grand, peut-être qu'on montrera un peu plus sa frimousse. On mettra quelques photos", assure-t-elle pour rassurer sa communauté.

Le 22 octobre dernier, toujours sur Snapchat, Nabilla était déjà revenue sur cette décision prise avec Thomas Vergara et avait notamment déclaré ne pas vouloir créer de compte Instagram pour son fils, à l'inverse du petit Tiago et de la petite Ruby.

"On essaie de faire les choses au feeling et petit à petit. Il faut laisser un peu de temps. Mais vous avez des nouvelles de lui tous les jours et il va très bien. C'est un bébé très sage, très mignon. Il fait beaucoup de pets, ça, c'est vrai. Hein, mon amour ?", conclut joyeusement Nabilla en s'adressant à son bout de chou.

Avis à tous les fans de la jeune starlette, il vous faudra donc attendre un peu avant de pouvoir apercevoir totalement le minois de Milann !

Perrine Némard