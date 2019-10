Nabilla et Thomas Vergara : Départ imminent pour Dubaï, leur maison en travaux

C'est une décision qui ne fait pas l'unanimité auprès de tout le monde, mais Nabilla et Thomas Vergara, parents d'un petit Milann depuis le 11 octobre 2019, ont décidé de déménager à Dubaï. Et maintenant que leur bébé a enfin reçu son passeport, plus rien ne semble pouvoir faire changer d'avis les amoureux.

Sur Snapchat, l'heureux papa a d'ailleurs partagé des photos des travaux actuellement en cours dans leur maison. Entre montagne de cartons et meubles à monter, il semblerait que les ouvriers présents sur place aient beaucoup de travail ! "La maison n'est pas encore prête. Parce que tout était vide. Donc il faut tout faire et décorer. C'est un chantier. Donc voilà, on est pressé de partir. On a le passeport, déjà. C'est une bonne chose", déclare Thomas Vergara, face caméra.

En effet, le 29 octobre, Nabilla affirmait de son côté, avoir eu recours à une professionnelle pour "habiller" sa maison : "J'ai trop hâte d'emménager dans ma nouvelle maison, je suis comme une folle, tout est déjà prêt, on a fait appel à une décoratrice d'intérieur, la seule pièce que je voulais faire moi-même, c'est la chambre de mon fils !"

Depuis Paris, le couple phare des Anges de la télé-réalité suit donc avec beaucoup d'intérêt les travaux de sa future propriété. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les amoureux ont franchement hâte d'emménager ! Le départ devrait par ailleurs très vite arriver : "On devrait pouvoir partir très prochainement. De toute façon, on vous tiendra au courant pour vous faire découvrir tout ça", affirme Thomas Vergara, toujours sur Snapchat.

En avril dernier, Nabilla et Thomas Vergara livraient une interview exclusive à Paris Match dans laquelle ils expliquaient : "Avec l'arrivée du bébé, nous partons nous installer à Dubaï. Là-bas, les écoles sont excellentes. La drogue, l'alcool... ça n'existe pas !"

Régulièrement alpagués, voire menacés en France, les amoureux ne comptent pas revenir dans l'Hexagone, afin de conserver un maximum de tranquillité dans leur vie quotidienne.