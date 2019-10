Nabilla maman : son fils Milann a enfin son passeport !

Bonne nouvelle pour Nabilla et Thomas Vergara, parents d'un petit Milann depuis le 11 octobre 2019. Un peu plus de deux semaines après sa naissance, le bout de chou est enfin titulaire d'un passeport flambant neuf ! Une information qui a ravi sa maman. D'ailleurs la starlette s'est empressée de s'emparer de son téléphone pour annoncer la nouvelle à ses followers sur Snapchat.

"J'ai une trop bonne nouvelle ! Je suis trop contente, j'ai enfin reçu le passeport de mon fils ! Donc avec ma petite famille nous allons pouvoir partir, chez nous, à Dubaï, dans notre maison. Enfin on va se sentir chez soi", exulte la jeune femme de 27 ans, face caméra. "Là on était dans un très bel appartement à Paris, mais on ne se sentait pas chez nous, on n'avait pas nos repères... J'ai trop hâte d'emménager dans ma nouvelle maison, je suis comme une folle, tout est déjà prêt, on a fait appel à une décoratrice d'intérieur, la seule pièce que je voulais faire moi-même c'est la chambre de mon fils", explique-t-elle.

En effet, même si elle vit une formidable aventure depuis deux semaines, Nabilla raconte que cela reste très difficile de vivre cette nouvelle vie loin de sa famille. C'est donc avec une joie non dissimulée qu'elle s'apprête à quitter la France, "d'ici la fin de la semaine" selon elle, le temps de s'organiser convenablement. "Je vais rejoindre mon frère, ma belle-soeur, il y a ma mère qui vient avec nous (...), c'est une page qui se tourne, on va ouvrir un nouveau livre carrément !"

Nabilla en profite également pour revenir sur sa fin de grossesse difficile durant laquelle elle explique avoir avoir subi beaucoup de stress et beaucoup bougé, notamment avec le déménagement à Paris. Ce départ pour Dubaï sera également l'occasion de retrouver son petit chien Pita, qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs mois. La jeune maman s'est d'ailleurs dite "trop pressée" d'assister à la première rencontre entre Pita et Milann. Est-ce que les fidèles abonnés de la starlette auront droit à ce premier contact en images ? Réponse très vite.