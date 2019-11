Nabilla, Thomas et Milann à Dubaï : premières images de leur nouvelle maison

C'est enfin le grand départ pour Nabilla, Thomas et leur fils Milann. Après avoir reçu le premier passeport de leur bébé, la famille Benattia a pris l'avion direction Dubaï ! Un déménagement et une nouvelle vie que la maman de 27 ans était impatiente de commencer. Après des adieux déchirants à sa mémé Livia à l'aéroport, l'ancienne candidate de télé-réalité s'est bien installée dans l'avion avec son mari et son bébé. Sur Snapchat, Thomas a expliqué : "On a hâte de découvrir notre maison !" Surexcitée, la fille de Marie-Luce Grange a raconté :"Je suis trop contente. J'ai trop hâte d'être chez moi."

Nabilla dans l'avion... et sur un petit nuage

Très heureux, le papa de Milann a raconté stupéfait à Nabilla : "Quand même, on a réussi à faire un déménagement de Londres à Paris alors que tu étais enceinte. Tu as accouché à Paris et maintenant on déménage à Dubaï." Il en a profité pour féliciter sa chérie qui a désormais une communauté de 5 millions d'abonnés sur Instagram. Un chiffre record pour la maman de Milann qui n'en revient toujours pas. "Merci à tous ! Merci de me suivre je vous aime".

Complètement gagas de leur bébé, le couple a également confie avoir le meilleur bébé du monde. "On a un des bébés les plus sages au monde. Il pleure jamais, il fait ses nuits, il est gentil, il dort, il mange, il fait des petits sourires, c'est un bonheur ce bébé", a déclaré Nabilla sur Snapchat.

Le 9 novembre 2019, Thomas Vergara a partagé les premières images de son arrivée à Dubaï et de sa nouvelle maison. On découvre une gigantesque propriété et les nombreux cartons de toute la famille Benattia. Un nouveau challenge pour Nabilla et Thomas qui semblent déjà comblés par cette nouvelle vie !