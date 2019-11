Nabilla Benattia : Son réveil terrifiant "il y avait du sang partout !"

Jeudi 7 novembre 2019, la belle Nabilla, maman d'un petit Milann depuis le 11 octobre 2019, s'est fait une grosse frayeur dès le réveil. En effet, près d'un mois après avoir subi un accouchement difficile par césarienne, la jeune maman de 27 ans s'est réveillée dans une mare de sang.

Sur Snapchat, Nabilla a publié une courte série de vidéos à ses abonnés : "Petit coup de flippe ce matin parce que j'ai perdu beaucoup de sang pendant la nuit, quand je me suis réveillée il y avait du sang partout, c'était vraiment horrible !, raconte-t-elle, face caméra avant de tout de même rassurer ses fans, j'ai été chez mon docteur mais il m'a dit que tout était normal !"

Heureusement rien de grave donc pour la jeune femme, qui peut tranquillement continuer les préparatifs de son déménagement imminent. Car oui, Nabilla et Thomas Vergara ont acheté une villa à Dubaï et ont engagé une décoratrice d'intérieur pour en faire la décoration. Toujours sur Snapchat, la starlette ne peut s'empêcher de s'extasier : "H-24 ! Je suis trop contente, ça y est on part, les cartons sont faits, les valises sont faites. Voilà, on s'en va !" s'enflamme-t-elle, un grand sourire aux lèvres.

Telle une enfant qui s'apprête à recevoir le plus beau des cadeaux, Nabilla ne peut contenir son excitation : "Je suis comme une dingue ! Mon frère, ma belle-soeur qui sont à la villa parce qu'il y a encore des petites choses à faire mais j'ai trop hâte de commencer ma nouvelle vie, vous ne savez même pas à quel point !"

Ce départ très attendu s'est confirmé lorsque le petit Milann a obtenu son passeport le 29 octobre 2019. Depuis plus d'une semaine, les préparatifs se font donc dans la précipitation mais aussi dans l'impatience et la bonne humeur. Dans un de ses snaps Thomas Vergara a promis de régulièrement informer ses followers et de leur montrer les moindres dessous de leur déménagement.

On a hâte de suivre le couple dans ses nouvelles aventures !

Perrine Némard