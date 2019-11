Nabilla et Thomas Vergara à Dubaï : gros désaccord en plein emménagement

Nabilla et Thomas Vergara sont bien arrivés à Dubaï ! Accueilli par Tarek, le petit frère de Nabilla, le couple a partagé les premiers instants de leur emménagement dans leur somptueuse propriété. Premier problème de taille, les parents de Milann ne semblent pas du tout d'accord sur la décoration. En effet après avoir fouillé dans les cartons, l'ancienne candidate de télé-réalité a retrouvé un tableau la représentant en divine Mona Lisa...

"Monabilla Lisa"

Ni une, ni deux, la femme de Thomas Vergara est bien déterminée à afficher cette magnifique oeuvre d'art réalisée par Andy Picci. Refus catégorique de Thomas qui s'exclame, sur Snapchat : "On ne l'accrochera pas." Puis il poursuit en s'adressant à ses abonnés : "Ça fait deux ans qu'on l'a ce tableau, deux ans qu'elle me bassine pour l'accrocher chez nous..." Décidée à entreposer ce chef d'oeuvre, Nabilla part aussitôt avec son tableau sous le bras en déclarant :"Je le mets où je veux, c'est chez moi je décide aussi !"

Bon joueur, Thomas confie ensuite à ses followers qu'il pourra faire en revanche ce qu'il veut concernant le jardin de leur maison. Futur paysagiste en herbe, il explique vouloir d'ailleurs bientôt planter un citronnier dans leur propriété. Un peu plus tard, Thomas a publié d'autres photos de son déménagement. Très heureuse, Nabilla révèle attendre l'arrivée de sa chienne Pita et déclare :"On est trop bien, on est trop heureux !" Avec le frère de Nabilla, sa femme Camélia et Marie-Luce Grange, le couple commence à décorer (selon les goûts de Nabilla) leur futur nid douillet.