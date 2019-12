Laura Lempika, bientôt mariée à Nikola Lozina : elle révèle qui sera son témoin

Voilà une nouvelle qui a surpris le monde de la télé-réalité. Après une relation très houleuse marquée par plusieurs ruptures et réconciliations, Nikola Lozina a demandé sa chérie Laura Lempika en mariage, le 25 décembre 2019. Amoureux comme jamais, les deux tourtereaux ont par ailleurs annoncé que la cérémonie aurait lieu en septembre 2020. En attendant, l'heure est aux préparatifs. Et si Laura Lempika ne sait pas encore quelle robe elle va porter ou le menu de son repas, elle n'a en revanche aucun doute sur l'identité de son témoin.

Sur Instagram, la belle a dévoilé le nom de celle qui signera les documents de mariage, le jour de la cérémonie. En effet, alors que la brune plantureuse a publié des photos de la fameuse demande, de nombreux candidats des Marseillais ont adressé leurs félicitations au jeune couple. Parmi eux, Manon Marsault, compagne de Julien Tanti et maman du petit Tiago. En commentaires, la belle s'exprime : "Félicitations ma jum's d'amour à moi. Trop trop hâte. Love you à la folie." Ce à quoi Laura Lempika répond tout simplement "Mon témoin", suivi d'un petit coeur rouge.

C'est quelques jours après avoir officialisé leur couple au travers d'une série de photos sexy que Nikola Lozina a posté une vidéo de sa demande en mariage. En vacances à la montagne, les deux tourtereaux s'affichent se baladant dans la neige, bien emmitouflés dans leurs manteaux. Lorsque Nikola pose un genou à terre pour demander la main de sa belle, celle-ci ne peut visiblement pas contenir son émotion et accepte avant de lui sauter dans les bras. Les deux amoureux finissent allongés dans la poudreuse, pour le meilleur et pour le pire.

L'année dernière, en décembre déjà, Nikola Lozina avait tenté de recoller les morceaux auprès de sa dulcinée lors d'un voyage à Venise. Pourtant, leur réconciliation n'avait pas fait long feu et le couple s'était de nouveau séparé. Aujourd'hui, après un tel engagement, on espère que les amoureux sont bel et bien prêts à franchir ce cap important et on leur souhaite tout le bonheur du monde !