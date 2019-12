Laura Lempika et Nikola Lozina en couple : photos sexy pour officialiser

Une "pourriture". C'est ainsi que Laura Lempika qualifiait son ex Nikola Lozina en août dernier. Après des mois de romance passionnée et même des fiançailles, la jolie brune annonçait leur rupture sur les réseaux sociaux et dénonçait au passage les agissements du jeune homme. "Il restera la personne qui m'a le plus menti et la plus grosse déception de ma vie", confiait-elle, visiblement très blessée.

Depuis, Laura Lempika était décidée à retrouver l'amour. C'est pourquoi elle a participé à la saison 3 des Princes et des Princesses de l'amour, au côté notamment de Milla Jasmine, Illan ou encore Sebby daddy. Une expérience qui lui aura été bénéfique puisque l'ancienne candidate de Secret Story est en effet de nouveau en couple... mais avec son ex. Eh oui, Nikola Lozina a fini par reconquérir sa belle lors du tournage du programme. Heureux de s'être rabibochés, les tourtereaux ont enfin officialisé la nouvelle en postant une photo très sexy sur Instagram. À califourchon sur son homme, Laura Lempika dévoile son fessier très rebondi, tandis que Nikola la regarde avec amour. Un cliché pris lors de leur séjour à Valberg, une station de sports d'hiver dans le département des Alpes-Maritimes.

Leur réconciliation a eu vite fait de susciter une foule de réactions. Si certains sont très heureux de les revoir ensemble, d'autres y voient un coup de buzz. Visiblement consciente de récolter quelques commentaires malveillants, Laura Lempika avait d'ores et déjà annoncé la couleur quelques jours auparavant. "Juger la vie des autres à croire que vous êtes tous des couples exemplaires et des gens parfaits, que vous ne faites jamais d'erreurs et que votre vie est le stéréotype de la vie parfaite... Personne n'est au-dessus de personne, ni meilleur que qui que ce soit..." Que ça plaise ou non donc, les internautes devront se faire à l'idée de la revoir dans les bras de Nikola.