Les Anges 12 : Un candidat viré du tournage dénonce un boycott

Les Anges de la téléréalité seront prochainement de retour sur NRJ12 pour la douzième année consécutive. Mais en attendant de découvrir les nouveaux enjeux professionnels des candidats, le tournage se poursuit. Et c'est en Asie que la production du programme les a envoyés réaliser leurs rêves, plus précisément à Hong Kong. Au casting, on retrouvera notamment Sarah Lopez et son chéri Jonathan, Hagda ou encore Illan. La joyeuse troupe aura également pour parrain l'acteur et champion d'arts martiaux Jean-Claude Van Damme.

Mais alors que tout semblait se dérouler sous les meilleurs auspices, un candidat a révélé s'être fait virer du tournage. Il s'agit d'Illan. Ces dernières années, le jeune homme multiplie les émissions de télé-réalité ; il est d'ailleurs actuellement à l'affiche des Princes et les princesses de l'amour sur W9 avec entre autres Milla Jasmine et Laura Lempika. A travers sa story Instagram, Illan a donc annoncé son départ soudain des Anges jeudi 5 décembre 2019. La raison ? "J'ai mis une story disant que j'étais à Hong Kong" a-t-il expliqué depuis l'aéroport.

Et de poursuivre : "J'ai fait un questions-réponses sur Instagram. On m'a demandé si je préférais faire les Anges ou les Marseillais. J'ai répondu Les Marseillais. À faire, les Anges tu dois bosser, il y a projet professionnel, etc... Les Marseillais, tu te marres, tu es en boîte tous les soirs, tu rigoles. Il y a une compétition. Donc j'ai dit que j'ai préféré les Marseillais, ce n'est pas pour autant que Les Anges ça va être nul." Une sortie publique que la production n'a vraisemblablement pas appréciée. "Ils n'ont pas kiffé. Et pour cela ils m'ont dit 'Illan, tu ne rentres pas dans le programme'. Je me suis tapé Paris-Hong Kong pour rien", déplore-t-il. Car oui, parti une première fois en cours de tournage, Illan devait opérer son grand retour quelques jours avant la fin.

En plus de pointer du doigt le procédé de NRJ 12, l'ex de Vanessa Lawrens s'en prend au reste des candidats dans la foulée, lesquels l'auraient tout bonnement boycotté. "Ce qui m'a le plus gêné, c'est que des candidats ont fait blocus pour que je ne rentre pas dans le programme. Sarah Lopez, Jonathan, Eddy, Virgil, c'est tous des bouffons... Ils n'ont même pas osé m'affronter." Nul doute que cette nouvelle saison réservera son lot de surprises et de rebondissements...