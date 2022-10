Aurélie Preston amaigrie et en détresse : un nouveau message alarmant dévoilé

Elle s'accroche, mais c'est loin d'être simple. A la suite de sa tentative de suicide dans la nuit du 2 au 3 octobre 2022, Aurélie Preston ne va pas mieux. Elle a donné de ses nouvelles le 24 octobre et elles étaient loin d'être rassurantes.

L'ancienne candidate des Anges (saison 8, en 2016) tente de sortir la tête de l'eau après avoir broyé du noir au point d'essayer de mettre fin à ses jours. Mais ce n'est pas encore simple pour la chanteuse de chasser l'ombre qui plane au-dessus d'elle pour faire entrer la lumière dans sa vie. Pour preuve, elle a de nouveau posté un inquiétant message en story Instagram. "Désolée pour mon absence sur les réseaux, je vis des moments très difficiles et j'essaie de m'accrocher à la vie. Je vous remercie, car vous ne pouvez pas imaginer comme votre soutien, amour, câlins quand vous me croisez me donnent une lueur d'espoir", ont pu lire les internautes. Nul doute que ses abonnés ainsi que ses proches continueront à l'épauler. En espérant que cela suffise.

Rappelons que le 3 octobre dernier, Aurélie Preston a secoué le monde de la télé-réalité en publiant un message qui s'apparentait à une lettre de suicide. "J'ai décidé aujourd'hui d'arrêter, j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai voyagé, j'ai vibré, j'ai aidé, j'ai su écouter, être généreuse, j'ai pour ainsi dire tout donné. (...) Je ne peux juste plus continuer, je suis épuisée premièrement, écoeurée, dépitée, horrifiée, tétanisée, consternée et j'en passe, pour décrire le monde dans lequel on évolue et surtout dans lequel on vit à l'heure actuelle. (...) R.I.P ce soir pour Preston ainsi qu'Aurélie, ne jugez pas mon choix, la douleur est personnelle. Et s'il vous plaît, évitez le 'elle avait tout pour elle'" écrivait-elle notamment. Si certains n'ont pas voulu y croire, la terrible nouvelle est vite tombée : elle a bien tenté de mettre fin à sa souffrance en essayant de mettre fin à sa vie.

Aurélie Preston a par la suite été hospitalisée. Et une fois sortie, elle a publié une photo alarmante sur laquelle elle ne pesait que 32 kilos. Depuis, l'heure est à la reconstruction.