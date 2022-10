Barbara Lune (Les Anges) maman pour la 2e fois : photo avec son bébé qui ne pèse "que 2,420 kg"

Le 7 octobre 2022, Barbara Lune a donné naissance à un petit garçon prénommé Roméo. Sur Instagram, l'ancienne candidate de télé-réalité a partagé son bonheur en dévoilant l'un de ses premiers clichés avec son nourrisson à l'hôpital.

"Bonjour tout le monde, je suis Roméo et je suis né le 07 octobre 2022 a 2h27 du matin ! J'ai vécu de sacrées épreuves dans le ventre de ma maman mais même si je ne pèse que 2,420 kg et que je suis né à 38sa + 1, je suis en pleine forme ! On surveille bien ma santé et celle de ma maman ici à @hopital_frejus, merci à toute l'équipe tout le monde a été au top ! Maman a vécu a un accouchement merveilleux bien accompagnée par papa super coach qui a été incroyable", a-t-elle écrit sur Instagram.

"Bravo à vous des bisous", "Félicitations plein de bonheur", "Félicitations ma beauté une guerrière et son guerrier", "Welcome petit Romeo", "Félicitations les ami . Profitez bien de cette vie à 4", "Félicitations bienvenue Roméo. Prenez soin de vous", ont commenté plusieurs internautes.